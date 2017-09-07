بحث التوسع في المدارس التجريبية لاستيعاب الأطفال فوق الـ5 سنوات بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لدراسة وبحث التوسع في فتح قاعات جديدة بالمدارس التجريبية لاستيعاب الأطفال فوق سن الـ5 سنوات.

جرى تشكيل اللجنة برئاسة وفاء عبيه، مدير عام إدارة التجريبيات، في محاولة لاستيعاب جميع المتقدمين لمرحله رياض الأطفال حرصًا على الطلاب واستجابة لرغبات أولياء الأمور.

ونظم المئات من أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، عقب إعلان نتيجة تنسيق التجريبيات بسبب ارتفاع سن القبول بمدارس المنصورة، ما تسبب في حرمان أبنائهم من فرصة الحصول على مكان بالمدارس.