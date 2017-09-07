إغلاق 125 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إغلاق 113 منشأة طبية بمركز سيدي سالم، و12 منشأة طبية أخرى، بمركز الرياض، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية اللازمة، وفق تقرير صادر من إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتعاون مع إدارتب العلاج الحر، التابعتين لإدارتي سيدي سالم، والرياض الصحيتين.

تضمن التقرير إغلاق 16 معملًا للتحاليل الطبية، و79 عيادة طبية، في كافة التخصصات، و5 مراكز للعلاج الطبيعي، و3 مراكز آشعة، ومركزًا واحدًا للبصريات، ومركز آخر للمساج الحراري، و8 منشآت أخرى متنوعة، وذلك بمركز سيدي سالم، فيما أغلق بمركز الرياض معملًا واحدًا للتحاليل الطبية، و11 عيادة طبية بتخصصات مختلفة.