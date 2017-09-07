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الهلال الأحمر الإيراني يستعد لإرسال مساعدات لمسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الإيراني يستعد لإرسال مساعدات لمسلمي الروهينجا

04:26 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الهلال الأحمر الإيراني يستعد لإرسال مساعدات لمسلمي الروهينجا

ارشيفية

(أ ف ب):

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الخميس أنه اعد مساعدة انسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من اضطهاد سلطات بورما.

ونقلت وكالة الانباء الطلابية الإيرانية "ايسنا" عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سالمي "ان برنامج المساعدة العاجلة الغذائي والصحي تم اعداده من الهلال الأحمر ليرسل" الى بورما.

وأضاف ان المساعدة "سترسل فورا الى الشعب المضطهد في هذا البلد وسنحصل على موافقة" بورما موضحًا أن المساعدة أمر بها الرئيس الإيراني حسن روحاني.

واصبح في قلب نزاع مسلح في بورما اوقع اكثر من 430 قتيلا منذ 25 أغسطس، مصير مليون شخص من مسلمي الروهينجا الذين حمل بعضهم السلاح في مواجهة سياسة السلطات التي تحرمهم من الجنسية ومن حقوقهم.

وقالت الأمم المتحدة ان أكثر من 160 الفا من الروهينجا فروا منذ اندلاع النزاع إلى بنجلادش.

وتحدث سفير إيران في الأمم المتحدة غلام علي خوسرو عن اتصالات مع العديد من البلدان المسلمة لبحث المشكلة.

وقال "اجريت العديد من الاتصالات مع سفراء البلدان المسلمة في الأيام الأخيرة وتقرر تشكيل مجموعة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وعبر عن الأمل في ان تجتمع المجموعة الاسبوع المقبل في نيويورك لمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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