أحزاب: صمت المجتمع الدولي تجاه مسلمي الروهينجا و«صمة عار»

التحرير

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أدانت عدد من الأحزاب السياسية الانتهاكات التي يتعرض لها مسملو الروهينجا بدول بورما، مطالبين السلطات هناك بتوفير الحماية اللازمة لهم، نظرًا لمخالفة ما يحدث لهم لكافة المواثيق الدولية، وأكدوا أن الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الوحشية وصمة عار علي جبين كافة دول العالم، وتساءلوا في الوقت ذاته عن دور المنظمات الحقوقية الدولية تجاه مايحدث؟ ولماذا لاتتحرك ضد كارثة حقيقية مكتملة الأركان

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية، إن عودة البث لجلسات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث أصبح ضرورة ملحة بعد انقطاع البث لقناة صوت الشعب التى كانت تعرض الجلسات العامة للبرلمان المسجلة، لأنه سيكون هناك انفصال تام بين الشعب والنواب.

وأضاف بدراوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن من حق الشعب التعرف على أداء النواب الذين يمثلونهم بالبرلمان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التصويت على قرار وقف البث الحي للجلسات العامة مرة آخري، خاصة أنه تم اتخذ القرار فى ظروف معينة فى بداية دور الانعقاد الأول. وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان يقر قوانين تُهم حياة ملايين المواطنين مثل قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين، ومن حقهم معرفة ما يحدث بجلسات البرلمان.

أدان حزب الوفد علي لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد أعمال العنف التي تمارس ضد مسلمي الروهينجا والتي نتج عنها مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينجا.

وطالب الوفد، السلطات البورمية بضرورة توفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا لما يعانيه هؤلاء الأقلية من إضطهاد، وفصل عنصري، وفرض القيود علي تحركاتهم، أدت الي فرار أكثر من 200 ألف من الروهينجا الي بنجلاديش منذ أكتوبر الماضي.

وأكد الوفد، علي ضرورة وقف العنف والوصول الي الحلول اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذة الأزمة التي أدت الي إستياء جميع دول العالم لما بها من إنتهاكات لحقوق الإنسان تخالف المواثيق الدولية.

و قال "فؤاد" ان المؤسسات الدولية يجب ان تكون أمام مسئوليتها في حماية الابرياء و الأطفال من التعرض لأعمال العنف و الوحشية. و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نغفل الوضع الأنساني المتردي الذي يتطلب تحرك دولي لائق.

بينما أدان الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، صمت المجتمع الدولي ضد الانتهاكات الوحشية والمجازر البشعة التي تحدث تجاه الأقلية المسلمة "الروهينجا"على أيدي الأغلبية البوذية بـ"بورما".

وقال "أبو حتة" اليوم اﻷربعاء: إن :هذا الصمت المخزي تجاه القتل والذبح والتدمير وقطع الرؤس ونزوح الآلاف من المواطنين من بلادهم جراء تلك الأعمال على مختلف عرقهم ودينهم، سيظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي بأثره،وستلاحقهم على مدار التاريخ.

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ولفت عضو الهيئة العليا، إلى أن مايحدث في بورما يتنافى مع كل القيم الأخلاقية، ويعد انتهاكًا لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، ويستلزم إحالة كل المشاركين فيها والمسئولين عنها إلى محاكمات دولية عادلة عاجلة. وشدد على ضرورة تحمل المجتمع مسئوليته والقيام بمهامه وسرعة التدخل لوقف تلك المجازر فورًا وحماية المواطنين العُزل، متسائلًا: "أين المنظمات الحقوقية الدولية تجاه مايحدث؟ ولماذا لاتتحرك ضد كارثة حقيقية مكتملة الأركان، ولماذا لم تصدر تقاريرها للشجب والإدانة، وتحمل المجتمع الدولي مسئوليته، في حين أنها تثير ضجة حقيقية وتعلن انحيازها لتفاهات وأمور أبسط من ذلك بكثير".

بينما طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف ما يتعرض إليه مسلمي الروهينجا في بورما "ميانمار" من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة واعتداءات عِرقية تجرى فى إقليم "أراكان".

وأكد السادات، أن إستمرارالصمت الدولي على الانتهاكات التي تتم سواء ضد المسلمين أو المسيحيين سوف يولد معه جيلًا جديدًا من المحتقنين ممن رأوا تلك المشاهد أو ذاقوا مرارتها وشاهدوا كيف لم يتحرك المجتمع الدولي لنصرتهم وإنقاذهم، داعيًا إلى ضرورة تقديم كل من يرتكب أي جريمة ضد الإنسانية إلى محاكمات عاجلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصمت الغير منطقي أوالتجاهل، لن يجني للعالم سوى المزيد من الإرهاب.

وأوضح أنه لم يعد مقبولًا الصمت على أي نوع من أنواع العنف الطائفي ضد مسلمين أو مسيحيين أو أي ديانة أخرى أيًا كانت، فالإنسانية تنظر إلى الحقوق والواجبات وليس للديانات - وعلى المجتمع الدولي أن يواجه أي انتهاك يحدث ضد حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، وذلك من منطلق مسئوليته وواجباته التي لا يجب التخلي عنها أو تجاهلها لأي اعتبارات أخرى.

فى حين أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، الجرائم المنظمة وعمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين الروهينجا فى ميانمار، مشيرا إلى أن هذه المجازر والانتهاكات والحرق والإبادة ضد مسلمي الروهينجا عار في جبين المجتمع الدولي وكل المنظمات العالمية.

وأكد العبد، أن المجتمع الدولي اعتدا الصمت أمام الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين، فرغم شدة الجرائم بحق الأقلية المسلمة في ميانمار والتي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد فى العالم، ويعانون من التمييز في كل شيء ، والآن يسلب منهم الحق في الحياة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لم نرى أي تحرك دولي حقيقي لوقف هذه المجازر

وشدد" العبد" على ضرورة تحرك كل الدول والمنظمات العالمية وعمل تنسيق تام فيما بينها لخلق نوع من الضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات القتل والتهجير والإبادة المنظمة التي يتعرض لها الروهينجا، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف إنساني دولي لوقف ما يحدث لهذه الأقلية المسلمة.

وأضاف "رئيس دينية النواب" أن مشاهد القتل والتهجير والمجازر التي ترتكب ضد مسلمي الروهينجا على يد الأغلبية البوذية لم يعرف لها التاريخ مثلها في القرن الواحد والعشرين، مؤكدا أن اعداد المهاجرين التي تحاول دخول بنجلادش خلال الايام القليلة الماضية يتعدى 100 الف مهاجر وهو ما يشير للجرائم التي ترتكب ضدهم، مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بعدم اتخاذ موقف سلبي في حق هذه الأقلية الضعيفة.