جدل بين الحقوقيين بسبب تقرير «هيومان رايتس» حول التعذيب في السجون المصرية

التحرير

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أثار التقرير الذى نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان مؤخرا، والذي قالت فيه إن هناك تعذيبا لبعض المعتقلين السياسيين فى السجون المصرية حالة من الجدل بين الخبراء والمهتمين بملف حقوق الإنسان في مصر.

"التحرير" ترصد خلال السطور القادمة حقيقة ما نشرته المنظمة الأمريكية عن وجود حالات تعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى الوصول لحقيقية ما يتردد عن وجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر، ودعا فايق منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد وقال فايق فى تصريح صحفى له اليوم الخميس، إنه سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أية شكاوى بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن المجلس بعث برسالة إلى المسئولين فى منظمة هيومان رايتس، أوضح فيها ما سبق، وأنه يتابع على الفور ما ينشر فى وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أية انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق فى حينه.

- كلام غير منطقي

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قال اللواء على عبد الرحمن الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الاسبق إن التقرير الذى أصدرته منظمة " هيومان رايتس " مخالف للحقيقة وتضمن كلام غير منطقى لعدة أسباب أبرزها استحالة إخفاء أى حالات تعذيب داخل السجون لأن المتهمين يحضرون أمام المحكمة ويقومون بالشكوى من أى اعتداء بدنى ويتم التحقيق الفورى فيه موضحا أن المرشد العام لجماعة الإخوان حضر أكثر من 500 جلسة بعدد من المحاكم وكان بوسعه أن يتحدث أمام كاميرات التليفزيون والفضائيات عن وجود تعذيب لو كان يحدث ذلك بالفعل وكان القاضي سيثبت أقواله ويحرر محضرا ويرسله للنيابة، ولكن هذا الأمر لم يحدث ولم يشتكِ من أي حالات تعذيب .

وأشار إلى أن أهالي المساجين يقومون بزيارات متكررة للمساجين داخل السجون، ولا يعقل أن يقوموا بالصمت لو حدثت حالات تعذيب لأقاربهم موضحا أن المنظمة الأمريكية تقاريرها مشبوهة والسبب وراء التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة هو الإساءة إلى الدولة المصرية مشيرا إلى أن اتجاه الدولة لتحقيق العدالة الناجزة أثار حفيظة هذه المنظمة والجهات التى تمولها، وقامت بإصدار تقريرها لتأليب الرأى العام العالمي ضد مصر كما أن المقاطعة القطرية أيضا كانت من الأسباب وراء التصعيد ضد مصر.

- التفتيش المفاجئ على السجون

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المفروض طبقا لأحكام الدستور ومواد قانون الإجراءات الجنائية أن النائب العام ورؤساء النيابات يقومون بالإشراف والتفتيش المفاجئ على السجون ولا توجد حاجة إلى جهة أخرى كما أن الزيارات تتم باستمرار ويتم إعداد تقارير بها ورفعها إلى الجهات المختصة مشددا على أن تعذيب المساجين داخل السجون أمر لا مبرر أو دافع له وهذا التعذيب يعد جريمة ويتم التحقيق فيها وتقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مشددا على أن القانون كفل للمتهم حق التقدم بشكوى من خلال محضر رسمى للنيابة العامة وبالمحكمة التى تنظر قضيته إذا تعرض لأى انتهاك داخل محبسه يعقبها عرض المتهم على النيابة المختصة وبصحبته محاميه ويستطيع إثبات تعذيبه إذا صحت روايته ومعاقبة المسئولين عن ذلك.

- لابد من التحقيق

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن التقرير الذى أصدرته "هيومان رايتس" عبارة عن بلاغ بوجود حالات تعذيب والمفترض أن تقوم الحكومة والجهات المختصة بإحالته إلى النائب العام للتحقيق ويقوم النائب العام بدوره بمخاطبة المنظمة حتى تقوم بتقديم ما لديها من مستندات وأسماء الحالات التى وردت فى التقرير للتأكد من حقيقة ما جاء فى التقرير، ثم يعقب ذلك إعلان نتائج التحقيق للرأى العام الداخلي والخارجي مشددا على أن جهات التحقيق لو طالبت المنظمة بأسماء الحالات سوف تستجيب لهم .