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فودة: مؤتمر السياحة الدينية بشرم الشيخ أبلغ رد على مقولة "لا يوجد أمن في سيناء"

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مصراوي Masrawy

فودة: مؤتمر السياحة الدينية بشرم الشيخ أبلغ رد على مقولة "لا يوجد أمن في سيناء"

04:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

كتب– محمود مصطفى:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن تملك مقومات السياحة الدينية والعلاجية، ولا أحد يهتم بها.

وأضاف فودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل مؤتمر السياحة الدينية الذي سيعقد بشرم الشيخ نهاية سبتمبر الجاري، أن العديد من سفراء الدول أعلنوا مشاركتهم في المؤتمر الذي سيعقد نهاية سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى شرم الشيخ بعد انتهاء المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر أبلغ رد على من يرددون أن سيناء ليس بها أمن، منوها إلى أن المحافظة تسعى لأن يكون المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن مؤتمر السياحة الدينية سيحدث ضجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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