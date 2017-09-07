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إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه

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مصراوي Masrawy

إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه

04:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه

الشرطة الروسية

موسكو- (أ ش أ):

أجلت السلطات الروسية نحو 3500 شخص من إحدى ناطحات السحاب الموجودة في منطقة تجارية بالعاصمة "موسكو" عقب العثور على "جسم مشبوه" في الناطحة.

ونقلت قناة " اليوم" اليوم الخميس عن مصدر - لم تسمه - أنه تم العثور على الجسم المشبوه في الدور الأرضي بالناطحة، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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مصراوي Masrawy

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