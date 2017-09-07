إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه
إجلاء 3500 شخص من ناطحة سحاب بروسيا بعد العثور على جسم مشبوه
04:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017
الشرطة الروسية
موسكو- (أ ش أ):
أجلت السلطات الروسية نحو 3500 شخص من إحدى ناطحات السحاب الموجودة في منطقة تجارية بالعاصمة "موسكو" عقب العثور على "جسم مشبوه" في الناطحة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس عن مصدر - لم تسمه - أنه تم العثور على الجسم المشبوه في الدور الأرضي بالناطحة، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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