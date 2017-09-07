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"الأمومة والطفولة": الوادي الجديد خالية من أطفال الشوارع

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مصراوي Masrawy

"الأمومة والطفولة": الوادي الجديد خالية من أطفال الشوارع

04:15 م الخميس 07 سبتمبر 2017

المجلس القومي للامومة والطفولة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المكتب الفني للمجلس القومي للأمومة والطفولة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، خلو المحافظة من ظاهرة أطفال الشوارع بشكل نهائي.

وقالت أمل فخري حنا، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأمومة والطفولة بالوادي الجديد سابقاً، والمتخصصة في مجال الطفولة بالمحافظة، لـ"مصراوي" إن خلو المحافظة من ظاهرة أطفال الشوارع يرجع إلى 3 أسباب رئيسية الأول هو طبيعة المجتمع الواحاتي المترابط اجتماعيًا.

وتابعت قائلة إن السبب الثاني هو العادات والتقاليد للمجتمع نفسه والتي تحتفظ بفكرة الاهتمام بالنشء وتعليمه إلى أقصى درجات التعلم لما في ذلك من مظاهر تباهي ينن أفراد المجتمع، إضافة إلى الطابع الديني الذي يسود بين أبناء الواحات بشكل قوي جدًا، ما يمنع ظهور مثل مشكلة أطفال الشوارع.

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مصراوي Masrawy

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