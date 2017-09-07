العثور على معمل سري لتجهيز "الحشيش" في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، معملًا سريًا لتصنيع وتقطيع مخدر الحشيش داخل منزل بمركز الداخلة.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث مركز شرطة الداخلة، يفيد بضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ومعملًا لتجهيز مخدر الحشيش داخل منزل بمدينة موط.

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الداخلة، عن حيازة عاطل، "مكبس" لتجهيز وتقطيع مخدر الحشيش، مخبأ داخل منزله بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة الإدارية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتقنين الإجراءات لمداهمة منزل المتهم، تشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة والملازم أول محمود همام، معاون مباحث القسم، وجرى مداهمة المنزل، وتفتيشه بشكل دقيق، وعثرت قوات الشرطة على "مكبس" لتقطيع وتجهيز مخدر الحشيش الخام و17 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وفرش حشيش، و50 قرصًا مخدرًا مخبأة بشكل سري خلف جدران المنزل، وحوائطه عن طريق درج سري في سيراميك الحوائط وأسفل حوض المطبخ و10 آلاف جنيه.

وألقت قوات الشرطة، القبض على صاحب المنزل، عاطل من مواليد 1999، وكشف محضر الواقعة، عن أن المتهم اعتاد تجهيز مخدر الحشيش، وتقطيعه وبيعه مع الأقراص المخدرة، وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيع المواد المخدرة.

وحرزت المضبوطات، وحرر المحضر 1143 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.