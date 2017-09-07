وزير الثقافة يعود لممارسة مهام عمله بعد التعافي من أزمته الصحية

كتبت - نسمة فرج:

كشفت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، تفاصيل تعرض الوزير حلمي النمنم لأزمة صحية أمس، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقالت المليجي في تصريحات صحفية، الخميس، إنه بعد انتهاء عمل الوزير يوم الأربعاء شعر ببعض الآلام، واتصل على الفور بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الذي طالبه بالتوجه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت أن وزير الثقافة توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن بينها قسطرة تشخيصية، وهو ما استلزم بقائه بالمستشفى لمدة 5 ساعات.

فيما أوضح مصدر مسؤول بالمستشفى، أن وزير الصحة حضر سريعًا للاطمئان على "النمنم"، حيث تابع بنفسه التقارير الطبية مع الأطباء المعالجين.

وأكدت مستشار الوزير أن "النمنم" حضر إلى مكتبه مساء الخميس، وهوّ الآن بصحة جيدة.

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