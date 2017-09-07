أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يعود لممارسة مهام عمله بعد التعافي من أزمته الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يعود لممارسة مهام عمله بعد التعافي من أزمته الصحية

04:10 م الخميس 07 سبتمبر 2017

وزير الثقافة يعود لممارسة مهام عمله بعد التعافي من أزمته الصحية

حلمي النمنم

كتبت - نسمة فرج:
كشفت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، تفاصيل تعرض الوزير حلمي النمنم لأزمة صحية أمس، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقالت المليجي في تصريحات صحفية، الخميس، إنه بعد انتهاء عمل الوزير يوم الأربعاء شعر ببعض الآلام، واتصل على الفور بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الذي طالبه بالتوجه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت أن وزير الثقافة توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن بينها قسطرة تشخيصية، وهو ما استلزم بقائه بالمستشفى لمدة 5 ساعات.

فيما أوضح مصدر مسؤول بالمستشفى، أن وزير الصحة حضر سريعًا للاطمئان على "النمنم"، حيث تابع بنفسه التقارير الطبية مع الأطباء المعالجين.

وأكدت مستشار الوزير أن "النمنم" حضر إلى مكتبه مساء الخميس، وهوّ الآن بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:
أزمة صحية لوزير الثقافة.. "النمنم" أجرى قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ زايد

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مُتحدث الثقافة: الوزير سيمارس عمله بمكتبه اليوم بعد الأزمة الصحية

    أخبار

  • أزمة صحية لوزير الثقافة.. "النمنم" أجرى قسطرة تشخيصية بمستشفى الشيخ

    أخبار

  • ​فاروق حسني: قلادة النيل التي حصل عليها نجيب محفوظ فضة مطلية بالذهب

    أخبار

  • الصحة: إعادة تشكيل لجنتي التبرع بالأعضاء لغير الأقارب والمنشآت الطبية

    أخبار

إعلان

a463132a2c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة