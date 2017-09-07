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الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء

04:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل مؤتمر السياحة الدينية الذي سيعقد بشرم الشيخ نهاية سبتمبر الجاري، أن وزارة الأوقاف قررت التبرع بـ150 مقعدًا لمدارس جنوب سيناء.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مؤتمر السياحة الدينية سيكون نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

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