الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء
الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء
04:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.
وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل مؤتمر السياحة الدينية الذي سيعقد بشرم الشيخ نهاية سبتمبر الجاري، أن وزارة الأوقاف قررت التبرع بـ150 مقعدًا لمدارس جنوب سيناء.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن مؤتمر السياحة الدينية سيكون نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن التعليم
-
الأوقاف: ارتفاع حصيلة صكوك الأضاحي لـ44 مليون جنيه
-
الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس
-
بالصور.. ملايين المصريين يؤدون صلاة العيد وسط أجواء من الفرحة
إعلان
إعلان