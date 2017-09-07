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8 شركات تتقدم بشكاوى لـ"السياحة" ضد مطوفين سعوديين

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مصراوي Masrawy

8 شركات تتقدم بشكاوى لـ"السياحة" ضد مطوفين سعوديين

03:25 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مكة المكرمة - (أ ش أ):

قررت غرفة الشركات السياحية، مد فترة تلقي الشكاوى المقدمة من الشركات المصرية ضد المطوفين السعوديين في المناسك، وبخاصة مِنى حتى الانتهاء من موسم الحج بالكامل.

وأكد مصدر بالغرفة، أن عدد الشكاوى التي تلقتها الغرفة حتى الآن وصل إلى 8 شكاوى فقط من الشركات، بالإضافة إلى تقدم البعض الآخر بشكواهم إلى وزارة الحج وهو ما طالبت الغرفة أن يتم تقديم شكاواهم إلى الغرفة نفسها لتجميع كل الشكاوى ومخاطبة السلطات السعودية لاستعادة الحقوق وتعويض الشركات.

وقال المصدر إن الغرفة شددت على ضرورة أن تتقدم الشركات بشكواها مدعومة بالمستندات والأوراق الرسمية، ضد مكاتب الخدمة المیدانیة الطوافة المتعاقدة معها حال وجود أي قصور في الخدمات المقدمة للحجاج بالمناسك عبر البريد الإلكتروني، نظرا لأن هناك العدید من الشركات السیاحیة ما زالت في الأراضي السعودية ما یستدعي تواجد أصحاب الشركات السیاحیة مع الحجاج لمتابعة تنفیذ برمجها، وحرصا من الغرفة على أهمية رعایة مصالح الشركات والحفاظ على حقوقها.

وأضاف أن الغرفة طالبت الشركات حال تقديمها شكاوى إلى وزارة الحج السعودیة أو المؤسسة الأهلية للطوافة مباشرة أن توافي الغرفة بصورة منها ورقمها حتى یتسنى لها متابعتها والتدخل لدى الجهات السعودیة لاتخاذ ما یلزم بشأنها، وأنه حال وجود شكاوى من الحجاج ضد أي شركة ولم تتقدم الشركة بشكواها من المطوف سيتم توقيع عقوبات على الشركة حسب الضوابط المعلنة، ولذا يجب على الشركات التقدم بشكاواها حتى لا تتحمل نتائج تقصير المطوفين.

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مصراوي Masrawy

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