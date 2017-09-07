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الأهلي يدعو 200 طفل من «57357» لحضور موقعة الترجي (صور)

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وجه مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر إلى الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، على الاستقبال الحافل لمسئولي النادي خلال زيارة المستشفى ظهر اليوم الخميس، مؤكدًا إنها صرح طبي عظيم.

وأشار مروان هشام، إلى أن النادي الأهلي ومستشفى سرطان الأطفال يعتبران وجهان لعملة واحدة وهي الريادة والنجاح في مجال الرياضة والصحة، وإن النادي يتطلع دوما لرؤية المستشفى في أفضل صورها مع التوسعات التي تشهدها بشكل دوري.

وألمح إلى أن مستشفى 57357 تعتبر أنجح منظومة طبية في شانها شان النادي الأهلي، ووعد بأنه في حالة فوز الفريق بلقب بطولة إفريقيا، أن يحتفل النادي بالكأس في المستشفى.

ووجه النادي الأهلي الدعوة للمستشفى لترشيح 200 طفل لحضور مباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، وجه حسام البدري، المدير الفني للأهلي، الشكر لإدارة المستشفى على الدعوة لمثل هذه الزيارة التي تعد الأولى له للمستشفى، مشددًا أنه لمس في هذه الزيارة أن هذا الكيان هو نموذج حقيقي للإرادة والتحدي والنجاح لكل المصريين وهو المعنى حقيقي لكلمه "مصر تقدر".

وقال البدري: «لدي حماس كبير للمساهمة في أي عمل على هذا النحو الذي رأيته في مستشفى 57357 للأطفال وإثبات إننا قادرون كمصريين على صناعة المستحيل».

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كما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن زيارة المستشفى تُعد أحد الواجبات الوطنية التي يحرص النادي الأهلي عليها في إطار دوره المجتمعي بكل أفراده اجتماعيا وإنسانيا ووطنيا، مضيفًا أنه وبقية اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، بحاجة للتواجد في هذا الصرح العظيم بين الوقت والآخر لمشاهدة الأطفال والتعلم منهم الكثير من دروس الحياة مثل الصبر والطموح والمثابرة والكفاح.
 

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