«57375» يوجه الشكر للأهلي: نموذج مشرف للعمل المجتمعي

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عبر الدكتور طارق ثابت، أمين عام مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال عن سعادته البالغة بالزيارة التي قام بها الجهاز الفني ولاعبي ومسئولي النادي الأهلي، اليوم الخميس، للمستشفى مؤكدًا إن الأهلي هو قلعة الرياضة المصرية الرائدة والنموذج المشرف للعمل المجتمعي الرياضي.

وأشار إلى إنه لا يجد وصف لسعادة أسرة المستشفى بخصوص زيارات النادي الأهلي ودعمه المستمر للمرضى ولمسيرة المستشفى في علاج الأطفال، لافتًا إلى أن مبادرة النادي الاهلي بالاحتفال بدرع الدوري وكأس مصر في المستشفى تعتبر تاريخية ولها دور كبير في دعم المرضى.

وأوضح ثابت، أن النادي الأهلي على مدار تاريخه الطويل ضرب مثال يُحتذى به في العمل الجماعي والروح الرياضية والمسئولية المجتمعية وإن الأهلي هو مصدر الفرحة لملايين المصريين، لافتا إلى أن عطاء الأهلي الكبير على مدار تاريخه يعكس ما وصل إليه من مكانة لدى الملايين داخل مصر وخارجها.

في ختام تصريحاته تمنى مدير المؤسسة أن يحتفل الأهلي بالفوز بلقب كأس إفريقيا في المستشفى إن شاء الله.

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كما وجه الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي للمستشفى الشكر إلى الأهلي، مؤكدًا إنه ليس جديدًا على الأهلي أن يقوم بمثل هذه المبادرات الإنسانية ، خاصة إنه شريك أساسي في كل نجاحات المستشفى.

وأشار أبو النجا، إلى أن الأهلي يعتبر الداعم الأكبر للمستشفى وإن دوره في دعم مسيرتها له تأثير كبير فيما تحقق خلال السنوات الماضية، فيما كشف عن إنه بشكل شخصي تربى داخل جدران النادي الأهلي، وإنه لعب كرة اليد بالنادي لعدة سنوات قبل دخوله كلية الطب.

وألمح المدير التنفيذي للمستشفى إلى إنه دائم التواصل مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي، وأنه دائما ما يخبره بان ما تعمله داخل النادي يفوق بكثير ما تعلمه خارجه، وأن حرص الأهلي على زيارة المستشفى ودعم الأطفال المرضى يأتي نابعا من مسئولية كبيرة من النادي تجاه المجتمع.