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الأهلي: لن نتأخر عن دعم مستشفى 57357

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الأهلي: لن نتأخر عن دعم مستشفى 57357 الأهلي: لن نتأخر عن دعم مستشفى 57357

التحرير

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أهدى اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، درع النادي لمسئولي مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال، على هامش زيارة وفد النادي للمستشفى ظهر اليوم الخميس.

وكان وفد من النادي الأهلي مُكون من مروان هشام عضو مجلس الإدارة واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي والدكتور ياسر أيوب مدير قطاع الإعلام ونادر خليل مدير التسويق وريم الدسوقي مديرة العلاقات العامة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وحسام البدري المدير الفني وعدد من لاعبي الفريق قد زار المستشفى تقديرا لدورها وإيمانًا من النادي بدعم مسيرة المؤسسات الطبية الناجحة.

وأعرب «شمس» عن سعادته بزيارة المستشفى مؤكدًا أنها صرح طبي يدعو للفخر وواجهة مشرفة لمصر في مجال مكافحة المرض.

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وأشار إلى أن النادي الأهلي لن يتأخر عن دعم المستشفى بأي طريقة ممكنة، وأن زيارة النادي لها واجب من مُنطلق دوره المجتمعي، وأن المستشفى مثال ونموذج للنجاح.

وألمح «شمس» الى أن المستشفى شأنها كأي مؤسسة ناجحة تتعرض لحملات تشوية، كما يحدث في النادي الأهلي الذي يتعرض مجلس إدارته لحرب شرسة على مدار 3 سنوات، ورغم ذلك نجح في تحقيق نهضة كبيرة على صعيد كرة القدم والألعاب الرياضية والبنية التحتية.

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التحرير

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