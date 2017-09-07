بتكلفة 50 مليون جنيه.. تطوير المبنى الإداري للمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، المخطط العام لمشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري والخدمات للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، الذي تصل جملة تكلفته لما يزيد عن 50 مليون جنيه بدعم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسماعيلية مع عدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة، برئاسة السيد سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة في حضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامة عبدالعزيز مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الذي يجرى إنشاؤه بالمنطقة ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية، إلى موافقة مجلس الإدارة على إقامة 9 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 56 مليون دولار، وتتيح نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة لأبناء المنطقة، مضيفًا أن أجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الحرة قد بلغ 77 مشروعًا.