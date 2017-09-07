القبض على عاطلين بحيازتهما مخدرات وسلاح في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطلين وبحيازتهما كميات كبيرة من مخدري الهيروين والبانجو قبل ترويجها على عملائهم بمركز شربين.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شربين بقيام كلًا من "رضا. م. ج"، 35 عامًا، عاطل، ومقيم كفر الترعة الجديدة بمركز شربين، و"إبراهيم. ع. س. م"، 33 عامًا، عاطل، ومقيم قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، بالاتجار في المواد المخدرة بشربين.

جري استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس مباحث شربين، وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبطهما بمدينة شربين وبحيازة المتهم الأول 249 تذكرة هيروين زنة 426 جرامًا، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة، وهاتف محمول ومبلغ مالي 120 جنيهًا، وبحيازة الثاني 87 لفافة من نبات البانجو المخدر زنة 1250 جرامًا، ومبلغ مالي 115 جنيهًا.

بمواجهتهما بما أسفر عنة الضبط، إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين المحمولين، لتسهيل اتصالهما بعملائهما والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما.

وتحرر المحضر رقم 16256 جنايات مركز شربين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.