العثور على جثة طفلة مذبوحة وملقاة في الشارع بالقليوبية
العثور على جثة طفلة مذبوحة وملقاة في الشارع بالقليوبية
03:34 م الخميس 07 سبتمبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
يكثف فريق من مباحث مركز شرطة قليوب، جهوده لكشف غموض العثور على طفلة مذبوحة، ملقاة بالقرب من منزلها بأحد شوارع منطقة منطى.
وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة منطى، بالعثور على طفلة 6 سنوات، مذبوحة في شارع جمال عبدالناصر عقب اختفائها منذ أيام.
وانتقلت قوات من مباحث المركز إلى مكان العثور على الجثة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ تكثيف البحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.
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