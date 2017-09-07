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محافظ قنا: نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا: نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية

03:33 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

التقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن الساعي رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجي محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، لبحث سبل التعاون بين محافظة قنا وهيئة الثروة المعدنية.

وأشار الهجان والدكتور أيمن الساعي إلى أنه يجري مناقشة إقامة مشروع استغلال الرمال البيضاء بمحاجر محافظة قنا، بالإضافة إلى إنشاء معمل تحليل مركزي للخامات المعدنية.

وأضافوا انه سيجري إقامة مشروع لتدريب العمالة الفنية (جيولوجيين وفنيين) لتوفير الكوادر المهنية المدربة ودارسة إنشاء مشروع محاجر بمحافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تقع في دائرتها ليعود بالنفع على المواطن البسيط في صورة خدمات وبنية أساسية.

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