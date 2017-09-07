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مسلسل "الدم والثأر" عرض مستمر بين عائلتين بالبدرشين.. مقتل 3 أشخاص خلال يوم

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مصراوي Masrawy

مسلسل "الدم والثأر" عرض مستمر بين عائلتين بالبدرشين.. مقتل 3 أشخاص خلال يوم

03:32 م الخميس 07 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

يأبى أفراد عائلتي "حيدر" و"همام" بقرية دهشور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، على وضع نهاية لمسلسل الثأر الذي راح ضحيته العشرات من الطرفين.

آخر فصول تلك الخصومة وقعت يوم 30 أغسطس الماضي، ومقتل منصور محروس عبد الحي، 21 سنة، فلاح، على يد مزارعين اثنين من عائلة همام بسكين؛ بسبب خلاف على ثمن بيع ماشية، وأمكن ضبط أحد الجناة.

وفي نفس اليوم، وقعت مشاجرة بين أشقاء المجني عليه وشقيقين من عائلة الجناة "همام"، حيث استقل أفراد الطرف الأول توك توك، وفتحوا النار على كل من: "محمد حافظ همام" 27 سنة، وشقيقه "الهم"، 30 سنة، مما أسفر عن مقتل الأول إثر إصابته بعدة طلقات بالبطن والصدر، وإصابة شقيقه بجرح سطحي بالساعد الأيمن.

وتمكن العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط اثنين من الجناة وبحوزتهم بندقيتين آليتين بمنطقة زراعية خلف مسكنهما، كما تمكن الرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث، من ضبط التوك توك المستخدم في الحادث.

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال المباحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بسرعة ضبط المتهم الهارب.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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