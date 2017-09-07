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الاتحاد الأوروبي يصر على تسوية حصة بريطانيا في ميزانية الاتحاد بالكامل

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يصر على تسوية حصة بريطانيا في ميزانية الاتحاد بالكامل

03:44 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي يصر على تسوية حصة بريطانيا في ميزانية الاتحاد بالكامل

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)
أصر مفاوض الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد، ميشيل بارنييه، على أن بريطانيا بحاجة إلى تسوية حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وقال بارنييه إنه يبدو أن بريطانيا "تتراجع عن الالتزام الأصلي" وأن هناك "مشكلة ثقة".

وأعرب عن استيائه الشديد من الموقف البريطاني.

وقال :"لا يمكن أن تدفع 27 دولة لما قررته 28"، مضيفا أن جميع قادة الدول الأعضاء كانوا اتفقوا على النفقات عام 2013

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