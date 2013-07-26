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عاملون يعربون عن ارتياحهم بعد ترشيح اسم مسعد أبوليلة رئيسا لقطاع الأخبار

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عاملون يعربون عن ارتياحهم بعد ترشيح اسم مسعد أبوليلة رئيسا لقطاع الأخبار عاملون يعربون عن ارتياحهم بعد ترشيح اسم مسعد أبوليلة رئيسا لقطاع الأخبار

وأكدوا أن أبوليلة كفاءة إعلامية ويحظى باحترام العاملين، حيث قابل عدد كبير منهم الأنباء التى تترد حول ترشيحه بتولى منصب رئيس قطاع الأخبار بارتياح شديد بسبب كفاءته وتاريخه الإعلامى وعلاقته الجيدة بجميع العاملين، الأمر الذى جعله يحظى بحب الجميع .

وكان أبوليلة قد تعرض للظلم فى عهد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى بقرارات تعسفية من بينها قرار نقله إلى القنوات المتخصصة، كذلك اتهامه بالتوسط لابنته رغدة للعمل بقطاع الأخبار رغم أنه كان مستبعدا عن القطاع فى هذه الفترة، حيث تقدمت رغدة لرئيس قطاع الأخبار السابق عبد اللطيف المناوى وهى خريجة إعلام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وهوما جعل رئيس قطاع الأخبار يعطيها فرصة الالتحاق بالقطاع بالنيل الدولية كقارئة نشرة ومذيعة ببرنامج صباح الخير يا ، يأتى ذلك فى الوقت الذى كان أبوليلة فى مخاصمة قانونية ضد عبد اللطيف المناوى حيث رفع ضده دعوة وحكمت له المحكمة .

يذكر أن أبوليلة من أبرز المرشحين لخلافة إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار إلى جانب مجموعة من الأسماء الإعلامية الأخرى .

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مصر 365

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