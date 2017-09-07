الأمن العام: ضبط 13 تشكيلًا عصابيًا و51 متهما وبلطجيا خلال 24 ساعة

القاهرة - (مصراوي):

شن ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

أسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 142 قضية مخدرات بلغ إجمالي وزن مضبوطاتها 5ر3 كجم من مخدر البانجو و4 كجم من مخدر الحشيش و930 جم من مخدر الهيروين و500 جم من مخدر الأفيون و920 جم من مخدر الفودو و100 جم من مخدر الأستوروكس و9 آلاف و732 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 تشكيلًا عصابيًا ضمت 38 متهما ارتكبوا 50 حادث سرقة متنوعا، وضبط 39 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا و7 مراقبين هاربين، وضبط 12 متهما بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم 12 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 4 قضايا اتجار في الألعاب النارية و23 ألفا و118 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط 392 دراجة نارية مخالفة، وضبط سيارتين مسروقتين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.