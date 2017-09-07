تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام
تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام
03:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017
القاهرة - (مصراوي):
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، حملة موسعة بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن،؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 22 ألفًا و660 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 90 حكم جنايات، من بينهم 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد، و9 آلاف و452 حكم حبس جزئي، وألفين و64 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و562 حكم غرامات وألفين و492 حكم مخالفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين.
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