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تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام

03:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام

القاهرة - (مصراوي):

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، حملة موسعة بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن،؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 22 ألفًا و660 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 90 حكم جنايات، من بينهم 8 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد، و9 آلاف و452 حكم حبس جزئي، وألفين و64 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و562 حكم غرامات وألفين و492 حكم مخالفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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