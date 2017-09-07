بالأسعار والشروط.. توافر قطع أراض بجبانات الناصرية في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، توافر عدد محدود من قطع الأراضي بجبانات الناصرية المرحلة الثانية، على طريق مطار برج العرب، بمبلغ 16 ألف جنيه للقطعة الواحدة بمساحة 10 أمتار مربعة.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه سيتم استلام طلبات التقديم من الراغبين في الحصول على تلك الأراضي بالإدارة العامة للشئون المالية، بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف البيان، أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة بطاقة "المقدم والزوجة والأولاد"، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتوفير الأراضي الخاصة بالجبانات، بأسعار مناسبة متاحة لجميع المواطنين لرفع المعاناة عنهم.