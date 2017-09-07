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الصحة: ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67

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الصحة: ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67 الصحة: ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 67

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن وفاة حاج بين الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 67.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفى يدعى محمد غريب بدر سعد "66 عاما" من المنوفية، ويتبع حجاج السياحة، وأن سبب الوفاة إثر توقف في عضلة القلب والتنفس، بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

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وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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التحرير

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