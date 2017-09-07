استجابة لـ«التحرير».. حملة لإزالة التعديات ببحيرة البرلس (صور)

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شنَّ ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات ببحيرة البرلس، وحماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر.

أسفرت الحملة تحت إشراف اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ عن ضبط لنش خشبي مزود بمحرك جر، و 4 ماكينات «كيبوتا» تستخدم في الصيد المخالف، وتنفيذ 9 قضايا غزل مخالف من البوص.

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كما تم إزالة 20 جوبية صيد زريعة أسماك، و200 متر غزل تحاويط، وألف متر غزل مد مخالف، و40 قضية غزل مخالف بطول 400 متر، وإزالة مخالفات على مساحة 10 أفدنة.

"التحرير" نشرت تقريرا أمس الأربعاء بعنوان: «مافيا الزريعة» تدفع شباب البرلس إلى «مراكب الموت».. والأمن: نتصدى لهم.