جنوب السودان تنتقد العقوبات الأمريكية ضد عدد من مسؤوليها

جوبا (د ب أ)

انتقدت جنوب السودان بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد عدد من كبار مسؤوليها اليوم الخميس ، وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العقوبات قد فرضت فقط "للانحراف" عن عملية السلام في الدولة المضطربة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس الأربعاء ضد ثلاثة مسؤولين وعدة شركات ، قائلة إن هؤلاء المسؤولين والشركات قد لعبوا دورا في تهديد عملية السلام في الدولة الوليدة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد الجنرال مالك ريوبن رياك رينجو ،نائب رئيس أركان الجيش المسؤول عن المشتريات العسكرية، وثلاث من شركاته.

كما فرضت عقوبات على باول مالونج أوان ،قائد الجيش السابق، ووزير الإعلام مايكل ماكوي لويث.

وردا على ذلك ، انتقد ماكوي لويث اليوم الخميس الإجراء الذي اتخذ ضده وضد زملائه ، قائلا :"العقوبات الأمريكية المفروضة تهدف لإفساد تنفيذ عملية السلام والانحراف عنها".

كما اتهم لويث الولايات المتحدة بمحاولة تغيير النظام في واحدة من الدول الأحدث في العالم.

وقال الوزير لـ (د.ب.أ) :"تقف الحكومة الأمريكية وراء تغيير النظام في جنوب السودان . العقوبات ليست مفاجئة بالنسبة لنا".

وتعاني جنوب السودان ،التي أعلنت استقلالها عن السودان عام 2011، من صراع عسكري منذ تصاعد الانقسام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في أواخر عام 2013 .

وتسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح مليوني شخص داخل البلاد .

وعند إعلان العقوبات ، قالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية إن "وزارة الخزانة سوف ترد بقوة على الفظائع الراهنة في جنوب السودان عبر استهداف هؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويسعون لإخراج عملية السلام عن مسارها وعرقلة المصالحة في جنوب السودان".