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السبت.. وفد من رؤساء الكنائس الأمريكية يبدأ زيارة لمصر

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مصراوي Masrawy

السبت.. وفد من رؤساء الكنائس الأمريكية يبدأ زيارة لمصر

03:26 م الخميس 07 سبتمبر 2017

السبت.. وفد من رؤساء الكنائس الأمريكية يبدأ زيارة لمصر

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

القاهرة - (أ ش أ):

يبدأ وفد من رؤساء الكنائس الأمريكية زيارة لمصر بعد غد السبت، بدعوة من رئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، في تصريحات اليوم، إن أعضاء الوفد الأمريكي سيلتقون خلال الزيارة التي تستمر حتى 13 سبتمبر الجاري مع عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، كما يشاركون في الندوة التي ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء الإثنين المقبل بعنوان "معا في مواجهة العنف والإرهاب - الدور المصري – الأمريكي".

وأضاف زكي أن الإرهاب أصبح يشكل أحد أهم أشكال الصراع السياسي– الاجتماعي في العالم، ما يتطلب توافقا مجتمعيا إقليميا ودوليا واسع النطاق، يقوم على عدة أسس في مقدمتها التصدي بكل حزم لأعمال العنف والإرهاب وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات سريعة وعادلة.

وأشار إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، في مواجهة الإرهاب، والحرص على حل المشاكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه مجتمعاتنا.

هذا المحتوى من

Asha

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