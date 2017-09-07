السيسي ينيب وزير التعليم العالي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم بكازخستان

كتب- محمد قاسم:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للمشاركة في فعاليات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد خلال الفترة من 10-11 سبتمبر الجاري في مدينة أستانا بكازاخستان تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي).

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، أن القمة يشارك بها ما يقرب من 20 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين، وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الإنمائية، والأمين المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، ومدير عام منظمة اليونسكو.

وأضافت أن القمة تهدف إلى حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية فى مجال الأمن الغذائى والطاقة عن طريق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإعادة التفكير في الدور التاريخي للأمة الإسلامية في مجال التحديث العلمي والتكنولوجي للمجتمع العالمي، وتعزیز مبادئ التعاون والتضامن بین جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفتت إلى أن القمة تتناول على مدار يومين خلال 4 جلسات عمل عددًا من القضايا وهي: العلاقات الناشئة بين العلوم والمجتمع في القرن الـ 21، والعلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، والقدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد الحديث، وتعزيز التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أنه على هامش المؤتمر يشارك رؤساء الوفود في الحفل الختامي الرسمي لمعرض إكسبو-2017 EXPO-2017) الدولي في أستانا تحت عنوان "طاقة المستقبل"، والذى سيعرض خلاله الابتكارات المتقدمة لأكثر من 100 دولة و 30 منظمة رائدة، ويعد المعرض نقطة انطلاق لتطوير التعاون المثمر في مجال الاقتصاد الأخضر، ونقل التكنولوجيات المتقدمة لتوفير الطاقة.

وأشارت إلى أنه خلال جلسات القمة سيتم اعتماد إعلان الأستانا، والاحتفال بجوائز منظمة المؤتمر الإسلامى للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى اعتماد الوثيقة الختامية لجدول أعمال منظمة التعاون الإسلامى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2026، والتي تركز على التكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن هذه الوثيقة عدة أولويات من أهمها: تنشئة العقل المفكر "بناء ثقافة علمية للعلوم والابتكار"، وإعداد الإنسان للعمل "التعليم والمهارات"، والسلامة المائية والغذائية والبيئية، وضمان حياة صحية لجميع المواطنين، وتحسين جودة التعليم العالى والبحث العلمي، والإدارة الآمنة للبيانات الكبيرة في الاقتصاد الرقمي، وإدارة متطلبات الطاقة، وتعزيز التعاون فى إطار المنظمة، وبرامج العلوم الضخمة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي للدول الأعضاء، والذي سيعقد على هامش القمة خلال يومي 8، 9 سبتمبر الجاري، والذي يتضمن اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل القمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك وضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية لجدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، وذلك بمشاركة أيرلان ساغادييف وزير التعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان، وحمد نعيم خان الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا،

وتابعت أن الوزير سيقوم بزيارة لجامعة نازارباييف لتفقد المعامل والمراكز البحثية الموجودة بالجامعة ومنها المعمل الوطني بأستانا والذي يضم: مركز الطاقة وعلوم المواد الجديدة، بالإضافة إلى معمل للأبحاث والابتكار، كما سيلتقى بالدكتور شجيو كاتسيو رئيس الجامعة لبحث آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية وجامعة نازارباييف، وإمكانية تبادل الخبرات العلمية والبحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابي، كذلك مناقشة إمكانية استفادة مصر من المركز الدولى للعلوم والتكنولوجيا التابع للجامعة.

كما سيتفقد وزير التعليم العالي المركز الوطنى للتكنولوجيا الحيوية للتعرف على المعامل المختلفة وما تحتويه من أجهزة علمية متقدمة، وسيعقد لقاء مع الدكتور إيرلان رامانكولوف رئيس المركز لبحث إمكانية استفادة مصر من هذا المركز سواء عن طريق المشروعات البحثية أو إرسال الباحثين فى مهمات علمية قصيرة لتبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة.