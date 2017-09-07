"الجيزة" تُطلق مبادرة "افرش بيتك" لمساعدة الشباب

الجيزة - (أ ش أ):

أطلقت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، بالاشتراك مع النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين مبادرة "افرش بيتك"؛ لتوفير الأجهزة الكهربائية ومتطلبات تجهيز الشقق السكنية من أثاث منزلي وأدوات منزلية بشرائح تتنوع بين اقتصادي، وفوق اقتصادي، ومتميز وفاخر بأسعار مخفضة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الشركات المساهمة بالمشروع سوف تقدم أسعارًا مميزة (بدون ربح أو بربح منخفض)؛ للمساهمة في نجاح المبادرة.

وأكد "الدالي" أن الشرائح المتاحة تناسب جميع الفئات حيث تبدأ بالمستوى الاقتصادي بمتوسط تكلفه 56 ألف جنيه، والمسوى فوق الاقتصادي بمتوسط تكلفة 78 ألف جنيه، والمستوى المتميز بمتوسط تكلفة 106 آلاف جنيه، والمستوى الفاخر 138 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعده الشباب في تأثيث وحدته السكنية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد محمد جنيدي، النقيب العام للمستثمرين، أن النقابة قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات والمصانع التي تنتج الأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها وبمختلف الماركات حتى يتسنى للشباب اختيار الأفضل لهم، مشيرًا إلى أن من يرغب في الحصول على أشياء إضافية خارج المبادرة سوف يحصل عليها بسعر مخفض بالمقارنة بسعر السوق.