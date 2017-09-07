السبت.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

كتبت-ياسمين محمد:

قالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتظلمات لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية "التجريبية"، والرسمية لغات "المستقبل"، يوم السبت المقبل.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أنه على أولياء أمور الطلاب المقبولين، ضرورة سداد المصروفات الدراسية، في موعد غايته 24 سبتمبر المقبل.

وأشارت "مجاهد" إلى أنه سيتم السماح بتعديل الرغبات للذين لم يتم تسكينهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، في المرحلة الثالثة، من خلال إتاحة جميع الفراغات الموجودة، مع فتح المربع السكني، حتى يتم قبول معظم المتقدمين، مع فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية في نفس الوقت، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح 10 قاعات جديدة لرياض الأطفال بإدارة المعادي التعليمية.