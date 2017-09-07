حبس شخصين حاولا ذبح سائق "توك توك" وسرقته ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم الخميس، حبس استورجي وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بمحاولة ذبح سائق، وسرقة "توك توك" خاص به على الطريق الزراعي "بني سويف - القاهرة" أمام قرية رياض بمركز ناصر.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، بوصول "عماد جميل إسماعيل"، 34 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم المنشية بمركز ناصر، لمستشفى بني سويف العام، وتبين أنه مصاب بجرح قطعي عميق في العنق وإصابته بالقصبة الهوائية والحالة العامة سيئة.

وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام رئيس البحث الجنائي، أن المجني عليه، أثناء تواجده بمدينة ناصر بالـ"توك توك" قيادته حضر إليه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله إلى قرية الرياض الواقعة على الطريق الزراعي "بني سويف - القاهرة"، وأثناء سيره فوجئ بدراجة بخارية قيادة شخص مجهول تنحرف تجاهه في محاولة لاستيقافه، وأثناء ذلك قام الشخص المستقل "توك توك"، بالاعتداء عليه بطعنه بآلة حديدية، في رقبته من الخلف وإصابته، واستولى على الـ"توك توك" وفر هاربًا.

وبتشكيل فريق بحثي ضم الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، والنقيب محمد محروس، تبين أن وراء ارتكاب الحادث كلًا من "باسم. ع. ق" 22 عامًا، عاطل مقيم بمدينة بني سويف، ومتهم في 4 قضايا سلاح أبيض ومخدرات، و"أحمد. خ. ع. س" 20 عامًا، استورجي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، إعترفا بارتكاب الواقعة، وأن الأول أصاب المجني عليه، والثاني سرق الـ"توك توك"، وأخفاه عند أحد أقاربه بقرية الكوم الأحمر، ويعمل عامل بمحطة وقود، وضبط الـ"توك توك" والآداة المستخدمة، عبارة عن سكين ذات نصل حاد، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.