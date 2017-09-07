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القبض على تشكيل عصابي سرق ماكينات الري والدراجات النارية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي سرق ماكينات الري والدراجات النارية بالدقهلية

03:16 م الخميس 07 سبتمبر 2017

القبض على تشكيل عصابي سرق ماكينات الري والدراجات النارية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة مسجلين خطر بمركز نبروة بعد ارتكابهم 13 واقعة سرقة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد بلاغات السرقة بدائرة مركز نبروة.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس مباحث نبروة، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد محمد عنان، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقة كلًا من "السيد. ر. ا. ا"، وشهرته السيد كاكا وله كارت معلومات تحت رقم 10071/13 سرقات، سابق اتهامه في 5 قضايا، و"السعيد. م. م"، 33 عامًا، عاطل، وله كارت معلومات تحت رقم 1314/6 سابق اتهامه في 8 قضايا، و"محمد. م. م. ع"، 33 عامًا، عاطل وله كارت معلومات رقم 1042/4 والسابق اتهامه في 7 قضايا، و"عماد. ا. م. ع"، 27 عامًا، عاطل، وله كارت معلومات تحت رقم 1900/13 سرقات عامة، والسابق اتهامة في القضية رقم 10/90/2010 جنح مركز نبروة، و"المتولي. ا. ا. م"، 23 عامًا، عاطل، وجميعهم يقيمون بقرية تبرة التابعة لمركز نبروة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز نبروة من ضبط المتهمين، وبحيازة الثاني سلاح ناري، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة لماكينات ري، و2 بطارية سيارة، وبطارية جرار زراعي، وكميات من الأسلاك الكهربائية من داخل مزرعة دواجن، وثلاث دراجات نارية، و6 أغغطية زهر خاص بتفتيش صرف صحي قرية الإنشا بمركز المحلة الكبرى، وبارشادهم تم ضبط جميع المسروقات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال مركز نبروة والعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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