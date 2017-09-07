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بالصور.. تطور جديد في وفاة 3 أطفال أشقاء بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تطور جديد في وفاة 3 أطفال أشقاء بالمنوفية

03:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

في تطور جديد طرأ على قضية وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة، بالمنوفية، سحب فريق من الطب الشرعي، اليوم الخميس، عينات من جثث الأطفال الثلاثة، في الوقت الذي تجمهر فيه عدد من الأهالي اعتراضا على ما وصفوه بتشريح الجثث.

جاء ذلك وسط حالة تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الشرطة.

وكشف مصدر أمني، عن أن قرار النيابة للطب الشرعي، يشمل سحب عينات من جثث الأطفال الثلاثة، وخاصة من المعدة، بعد استخراجهم من المقابر، وإعادة دفنهم من جديد، ولن يتم نقل الجثث إلى المشرحة، وإرسال العينات التي سيتم سحبها إلى معامل وزارة الصحة، لتحليلها وبيان تعرضهم إلى تسمم من عدمه.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن النيابة أرسلت خطابًا للطب الشرعي، للسؤال حول وفاة الأطفال، لكنه أكد أنه لن يستطيع تحديد السبب سوى بتشريح جثث الأطفال وأخذ عينات من المعدة لتحديد سبب الوفاة.

وانتقلت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، في المنوفية، السبت الماضي، إلى قرية كفر بني غريان التابعة لمركز قويسنا؛ للتحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة الأشقاء.

وشكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا.

وقال فرج عبدالحميد، جد الأطفال، إن أحفاده توفوا في فترات متقاربة؛ إذ توفيت "وفاء" عمرها عام واحد، في 16 أغسطس، ولحقها شقيقها "طلعت" 3 سنوات ونصف، بعدها بـ3 أيام، ثم شقيقتهما الثالثة "حنين" 4 سنوات ونصف، في أول أيام عيد الأضحى، دون سبب طبي معروف.

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مصراوي Masrawy

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