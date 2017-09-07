خبراء يتوقعون تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

التحرير

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توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يحدث تراجع فى سعر صرف الدولار، نظرًا لتوافر المعروض من العملات الصعبة بالقطاع المصرفى، سواء من العاملين بالخارج أو بسبب ارتفاع حجم التصدير وتدفق الاستثمارات.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار، في نهاية أغسطس، بدًلا من 36.036 مليار دولار في يوليو، الأمر الذى يعني زيادة الاحتياطى بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس.

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا للاحتياطى النقد الأجنبي، وذلك نتيجة القرارات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى انخفاض السوق السوداء للدولار بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لن يكون بنسب كبيرة، لأن الدولة لديها التزمات سيتم دفعها خلال الأشهر المقبلة، ولذلك الإرتفاع سيكون حوالي 100مليون دولار أو أكثر، وهذا مؤشر إيجابي يتسبب فى انخفاض سعر الدولار.

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وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الظروف الصعبة التى تحملها المواطن المصري ساعدت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى، ومن المتوقع أن تقل معدلات التضخم ويقلل البنك المركزى سعر الفائدة، ولو بنسبة 1%.

بينما قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي فى مصر يعتبر انجاز كبير يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الاجنبي، وله دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.

وأضاف خالد الشافعي، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الإستثمارية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد تطورات هامة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، لافتًا إلى أنه من المتوقع حدوث تراجعات فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من اجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.

وتابع: «بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبي، والتى حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى خلال شهر يوليو 2017 بقيمة 7.8 مليار، وهى زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض، ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم».