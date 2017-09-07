27.5 % زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي

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انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 323.7 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، مقارنة بـ11.5% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، حسب الموقع الرسمي لوزارة المالية.





وأوضح التقرير الخاص بوزارة المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 27.5% خلال العام المالي الماضي، وفقًا للتقرير المالي عن شهر يوليو الصادر عن وزارة المالية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 4.6% خلال 2017/2016، مقابل العام السابق، حسب التقرير.

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وأشار التقرير إلى تزايد التدفق الشھرى من رصید الأجانب فى الأوراق المالیة الحكومیة لیحتل 14.4 %من إجمالى الاستثمارات الحكومیة، مقابل نحو 0.1 % فقط خلال شھر یونیو ٢٠١٦.

وخلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 33.3% لتصل إلى 358 مليار جنيه، مقارنة بـ268.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتراجع معدل البطالة بنسبة 11.98% خلال الربع الثاني من عام 2017، مقابل 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعزا التقرير تحسن مؤشرات الأداء المالي نتيجة للإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة.