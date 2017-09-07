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ضبط فرد تأمين لقيامه بسرقة 72 ألف جنيه من خزينة سنترال "شيراتون"

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مصراوي Masrawy

ضبط فرد تأمين لقيامه بسرقة 72 ألف جنيه من خزينة سنترال "شيراتون"

03:06 م الخميس 07 سبتمبر 2017

القاهرة - (مصراوي):

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط فرد تأمين؛ لقيامه بسرقة نحو 72 ألف جنيه من خزينة سنترال "شيراتون".

تلقى ضباط إدارة شرطة التليفونات، بلاغا من مواطن يدعى "م.ع"، مدير مبيعات بسنترال الشيراتون"، يفيد باكتشافه سرقة 72 ألفا و500 جنيه، وكروت شحن لهواتف منزلية بقيمة 500 جنيه، من داخل خزينة السنترال الكائن بمساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة.

كشفت المعاينة عدم وجود عبث أو كسر بباب الغرفة الرئيسي الخاص بالخزينة "مُصفح"، وكذلك باب الخزينة المتواجد بداخلها المبلغ المالي والكروت.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه فرد أمن بشركة التأمين (المتعاقدة مع الشركة المصرية للاتصالات)، وهو من بين أفراد الأمن العاملين بالشركة ومنقطع عن العمل منذ فترة، وتبين سابقة اتهامه في 3 قضايا مخدرات وشروع في قتل.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكور، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط 96 ألف جنيه من متحصلات الجريمة، فيما أقر بإنفاقه باقي المبلغ "3500" جنيه،
وأنه تخلص من كروت الشحن بأحد الأماكن المهجورة، خشية أن تقود تلك الكروت إلى ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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