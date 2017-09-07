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مصدر بالجبلاية: أبو ريدة طلب من كوبر إراحة عبد الشافي والسعيد

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مصدر بالجبلاية: أبو ريدة طلب من كوبر إراحة عبد الشافي والسعيد مصدر بالجبلاية: أبو ريدة طلب من كوبر إراحة عبد الشافي والسعيد

التحرير

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، تحدث مع الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن إراحة محمد عبد الشافي، بعد مستواه السيء في الجولة الثالثة والدفع بالمحمدي في الجبهة اليمنى، وإشراك أحمد فتحي في الوسط المدافع وكذلك إبعاد عبدالله السعيد في ظل حالة الإجهاد التي تلاحقه.

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وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن كوبر رفض اقتراحات أبو ريدة، وأصر على الدفع باللاعبين في مراكزهم المعتادة خلال لقاء أوغندا في الجولة الرابعة والذي اُقيم على ملعب برج العرب، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف واحتلالهم صدارة المجموعة.

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التحرير

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