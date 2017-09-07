كوبر مستمر حال تأهل الفراعنة للمونديال

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، اليوم الخميس، أن عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، سوف يستمر سريانه بشكل تلقائي في حال التأهل لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

ونفى لهيطة، التقارير الإخبارية، التي أشارت إلى أن عقد كوبر سوف ينتهي بمجرد انتهاء تصفيات المونديال، حتى في حال تأهل الفراعنة للمونديال، حيث لن يحق له قيادة الفريق حينها إلا بعقد جديد.

وأوضح لهيطة، في تصريحاته، أن عقد كوبر مع اتحاد الكرة يتضمن بندًا ينص على أنه سينتهي حال عدم التأهل للنهائيات، وفي حالة التأهل فإن عقده سوف ينتهي بنهاية المشاركة في كأس العالم.

وأكد لهيطة: "المقصود في عقد كوبر أنه سينتهي في حالة الإخفاق في التأهل للمونديال، لكن في حالة الصعود فهو مستمر، وهو ما فسرته بعض المواقع الإلكترونية بالخطأ".

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وأختتم مدير الفراعنة تصريحاته، مشددًا على أن جهاز المنتخب يركز حاليا على مباراة الفريق المرتقبة أمام ضيفه منتخب الكونغو، في الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة المقبلة للتصفيات.

وكان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.