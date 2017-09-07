«فيفا» يحدد موعد أولى جلسات النزاع بين الزمالك ونجمه السابق

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حددت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جلسة يوم 19 سبتمبر للاستماع إلى الشكوى المقدمة من الزامبي مايوكا، مهاجم الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وكان الزمالك أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي بين الطرفين، بعد حصول الدولي الزامبي صاحب الـ26 عامًا، على جميع مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.

ونفى اللاعب كل هذه الأمور مؤكدًا أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد، الذي تم فسخه من جانب واحد، لذلك لجأ إلى الاتحاد الدولي الحصول على حقوقه، كاشفًا عن امتلاكه فيديو يؤكد عدم حصوله علي مستحقاته المالية، عكس ما يروج له مسؤولي الزمالك.

في المقابل أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، امتلاكه جميع الأوراق التي تؤكد صحة موقفه، علاوة على أنهم سيستخدموها خلال جلسة الاستماع.

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يشار إلى أن اليوناني سايكس، وكيل الزامبي إيمانويل مايوكا، ذكر في تصريحات صحفية سابقة أن الزمالك هو من أراد رحيل اللاعب، في ظل التعاقد مع 5 أجانب.

ونفي وكيل مايوكا، ما تردد حول اتفاق اللاعب مع النادي على التنازل عن مستحقاته، مؤكدا أن الأمر غير صحيح، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة.

الجدير بالذكر أنه يحق للاعب طبقا للعقد المبرم بين الطرفين، أن يحصل على قيمة عقده كاملة، في حالة فسخ التعاقد من جانب النادي.