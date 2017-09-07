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البورصة تربح 3.7 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

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البورصة تربح 3.7 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب البورصة تربح 3.7 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.7 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 13432.69 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3 % ليغلق عند مستوى 689.26 نقطة، وارتفع مؤشر"إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 1564.69 نقطة.

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 701.29 مليون جنيه و 78.65 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيعي 79.35 مليون جنيه.

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التحرير

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