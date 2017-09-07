بمشاركة مميش.. «نقابة الأسنان» تنظم مؤتمرا لنقل الخبرات العالمية لمصر

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أكد الدكتور إيهاب هيكل، سكرتير المؤتمر الدولي لنقابة أطباء أسنان مصر "2017 EDSIC"، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، إن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر السنوي هو نقل الخبرات العالمية في مجال طب الأسنان إلى مصر، للاستفادة منها في تنمية المهارات الفنية لدى الأجيال الجديدة من شباب الأطباء.

وأكد أن المؤتمر يسعى إلى خلق تواصل حقيقي وفعال من خلال نقل الخبرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال طب الأسنان على مستوى العالم إلى مصر بصورة مباشرة، للاستفادة منها، بدلا من البحث والنقل غير الآمن على شبكة الإنترنت.

وتابع الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن النسخة الثالثة للمؤتمر هذا العام ستشهد العديد من الفعاليات، حيث سيتم إقامة ورش عمل متخصصة في جمع مجالات علاج الأسنان للتعريف بأحدث التقنيات المستخدمة في حشو الأسنان والتركيبات الطبية، هذا بالإضافة إلى محاضرات طبية وعلمية يلقيها كبار المتخصصين.

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وأوضح أن المؤتمر الذي يعد من أكبر المؤتمرات الطبية في الشرق الأوسط سيشهد أيضا عرضا لأحدث الأجهزة الطبية والعلمية، بالإضافة إلى نوعيات جديدة من الخامات المستخدمة في علاج الأسنان، مشيرا إلى وجود فرصة أيضا للراغبين في الحصول على تلك الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال التواصل والتعاقد مع الشركات والجهات المشاركة في المؤتمر.

وأعرب هيكل عن أمله في أن تحقق النسخة الثالثة من المؤتمر نتائج إيجابية في نقل الخبرات العالمية إلى أطباء الأسنان في مصر، موضحا أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات المصرية للمشاركة في هذا الحدث السنوي الطبي، الذي يمثل نقلة حضارية وعلمية وإضافة حقيقية للعاملين في مجال طب الأسنان في مصر.

ومن المقرر أن يشارك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس كرئيس فخري، في فعاليات افتتاح المؤتمر، وسيلقي فيه كلمة لشرح مستقبل قناة السويس لشباب الأطباء المشاركين، كما سيلقى الدكتور محمد قناوي، رئيس جامعة المنصورة، الرئيس الشرفي للمؤتمر كلمة حول أهمية المؤتمر في تطوير أداء أطباء أسنان مصر.