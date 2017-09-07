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دراسة: الإرهاب أكثر ما يخيف الألمان

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مصراوي Masrawy

دراسة: الإرهاب أكثر ما يخيف الألمان

02:49 م الخميس 07 سبتمبر 2017

دراسة: الإرهاب أكثر ما يخيف الألمان

برلين (د ب أ)
أظهرت دراسة ألمانية أن خوف الألمان من الإرهاب لا يزال يحتل المركز الأول في ترتيب المخاوف الألمانية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت بتكليف من شركة R+V للتأمين أن 71 في المئة من نحو 2400 شخص شملهم استطلاع في إطار الدراسة يشعرون أنهم مهددون من قبل الإرهاب أي بتراجع نقطتين عن الرقم القياسي الذي بلغه هذا الخوف عام 2016.

ولكن معدي الدراسة يؤكدون أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة جدا.

ونشرت الشركة نتائج الدراسة اليوم الخميس.

واحتلت مخاوف الألمان من التطرف السياسي المركز الثاني حيث بلغت نسبة 62 في المئة ثم التوترات جراء استقدام الأجانب (61 في المئة).

وكانت مخاوف الألمان قد ارتفعت إجمالا بشكل حاد عام 2016.

ولكن معدلات الخوف تراجعت بواقع عدة نقاط فيما يتعلق بالمخاوف العشر الكبرى لدى الألمان في حين كان هناك تزايد في خوف الألمان من الكوارث الطبيعية التي أصبح 56 في المئة منهم يخشاها أي بزيادة 4 في المئة وكذلك المواد الضارة في الأغذية (58 في المئة) أي بزيادة 1 في المئة.

استطلعت آراء المشاركين في الدراسة قبل هجمات برشلونة وبعد عدة أسابيع من حادث الدهس الذي نفذ بسيارة شحن في منطقة مشاة بلندن.

يشار إلى أن الإرهابي أنيس العمري قتل 12 شخصا بشاحنة أواخر عام 2016 في برلين.

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مصراوي Masrawy

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