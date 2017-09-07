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ضبط هارب من السجن المؤبد في واقعة استشهاد نقيب الشرطة بأسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من السجن المؤبد في واقعة استشهاد نقيب الشرطة بأسوان

02:47 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ضبط هارب من السجن المؤبد في واقعة استشهاد نقيب الشرطة بأسوان

القاهرة - (مصراوي):

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الخميس، محكوم عليه هارب بالسجن المؤبد في واقعة قتل الشهيد نقيب الشرطة محمد رأفت بأسوان.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، قد تمكنوا من ضبط "فراج.ز"، 39 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم (1767/2013) الخاصة باستشهاد نقيب الشرطة محمد رأفت، الضابط بوحدة مباحث بمركز شرطة دراو.

وبمواجهته، أقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور، وإخطار النيابة العامة للتنفيذ.

وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الاثنين الهاربين في الواقعة.

يشار إلى أنه خلال شهر مارس من عام 2013 ، تلقى النقيب الشهيد بلاغاً من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة كابلات كهربائية بمنطقة الطويفي بدائرة المركز محل عمله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسته، وما أن شاهد الجناة القوة الأمنية، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أدى إلى إصابته واستشهاده، ولاذوا بالفرار.
ومن خلال تكثيف جهود البحث، تم ضبط 10 من مرتكبي الواقعة، ومصرع أحدهم حال مقاومته للقوات، وتحديد 3 متهمين هاربين، من بينهم المتهم المضبوط، والذي صدر ضده الحكم المشار إليه.

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مصراوي Masrawy

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