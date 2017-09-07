بالصور.. ضبط ١٣٩٢سائق تحت تأثير المخدرات

كتب - فتحي سليمان:

ضبط رجال الادارة العامة للمرور 1392 سائق تحت تأثير المواد المخدرة خلال ايام العيد و80963 مخالفة مرورية متنوعة.

وأشرف اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصةً، على تلك الحملات المكبرة، التي أمر اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بشنها ومواصلتها على الطرق السريعة لإزالة كافة الإشغالات التي تُعيق الحركة المرورية وزيادة الحملات المرورية مثل حملات الرادار الثابتة والمتحركة والكشف عن الاطارات والدراجات البخارية الغير مرخصة والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.