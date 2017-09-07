"حفلة تعذيب" بالمولوتوف والسكاكين.. قصة مقتل "عريس بنها" دفاعًا عن شقيقته

مصراوي Masrawy

كتب – سامح غيث وطارق سمير:

أحرقوا جسدوه بالمولوتوف وقتلوه أمام المارة، بعدما دافع عن شقيقته التى فوجئت فجر السبت الماضي بأحد جيرانها يحاول التسلل إلى مسكنها عبر نافذه المطبخ، مستغلاً تواجدها وطفليها فقط، فسارعت لتحرير محضر له بقسم ثان شرطة بنها، ولم تكن تتخيل أن ذلك سيدفعه لإشعال النيران في شقيقها وقتله في الشارع.

وأنهى "إسماعيل.ر" (بائع) بالاشتراك مع آخرين حياة "علاء.ا"، مبيض محارة، طعنا بسلاح أبيض "مطواه"، بعد أن حاولوا حرقه بالمولوتوف، عقابًا له على تحرير شقيقته محضرًا تتهم فيه الأول بمحاولة اقتحام مسكنها والاعتداء عليها.

"مصراوي" تواجد في منطقة "أتريب" ببنها، واطلع على تفاصيل الحادثة، واستمع لرواية جيران وأسرة المجني عليه مبيض محارة الذى قتل قبل أيام من احتفاله بخطبته.

قبل أكثر من سنتين، انفصلت "ولاء أيمن" عن زوجها، وانتقلت للعيش بمنزل أسرتها، ومن قرابة 6 أشهر استأجرت شقة مجاورة أقامت فيها برفقة طفليها، ويوم السبت الماضى طرق أحدُ الجيران بابها، وعندما رفضت الفتح، حاول اقتحام شقتها عبر شباك المطبخ.

وحسبما تكشف شقيقة المجنى عليه، فإنها تمكنت من الإمساك بقدم الشاب لدى محاولته دخول الشقة من شباب المطبخ، واستنجدت بأسرتها لإنقاذها إلا أنه هرب قبيل وصول والدها، فتوجهت إلى قسم شرطة ثان بنها، وحررت محضراً ضد المتهم.

وبعد أيام وأثناء توجه الضحية لمنزلها، تناوب المتهمون تعذيبه لمدة نصف ساعة دون تدخل من الجيران لمنعهم، تقول الشقيقة عن ذلك "قتلوه والناس واقفة بتتفرج محدش بقى عنده نخوة".

"قالي شُفت حرامي في البيت" هذا ما زعمه المتهم لوالد الضحية عندما توجه له للاستفسار منه عما حدث، حيث ادعى أنه أثناء جلوسه أمام المنزل شاهد لصًا يصعد إلى مسكن ابنته، وأنه كان يحاول الامساك به.

وقتها تدخل عدد من الأهالي للصلح بين الطرفين، وحدد يوم الاثنين الماضي لعقد جلسة بينهما، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام؛ فظهر اليوم، طلب "الأب" من ابنه "إسماعيل" إحضار كمية من الطوب والأسمنت لغلق شباك المطبخ الذي حاول المتهم الدخول منه، وأثناء توجه الضحية إلى مسكن شقيقته، هاجمه المتهم ومجموعة من أقاربه واعتدوا عليه بالضرب.

وحسبما يروى والد الضحية فإن 3 أشخاص عزموا على قتل ابنه، بأن قام أحدهم بتقييده، وسدد آخرٌ عدة طعنات نافذة له بالصدر والبطن، وسط إلقاء سيدات من منزل الجاني زجاجات "مولوتوف" على الضحية، مشعلين النار بالجزء الأيسر من جسده، وخلال دقائق معدودة سقط غارقًا في دمائه، وعندما حاول التدخل للذود عنه، اعتدى المتهمون عليه بالضرب.

وانهمرت دموع الأب وهو يتذكر قتل ابنه أمام عينيه وأعين المارة، قائلًا: "قتلوا فرحتنا بخطوبة ابني"، كاشفا أن المتهم سبق وتعدى جنسيا على فتاه معاقة، فضلاً عن اتهامه في ٦ وقائع محاولة تعدي على سيدات بالمنطقة.

بدوره أكد "عمر.م" أحد أهالي المنطقة، أن الضحية كان يتمتع بمحبة الجميع ومشهود له بحسن الخلق، مدللًا على ذلك بتجمهر الأهالي احتجاجًا على تأخر استخراج تصريح الدفن.

كان قسم ثان بنها تلقى بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول علاء أيمن السيد هندي مبيض محاره ومقيم أتريب – دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر أدى لتوقف عضله القلب وتوفى فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واتهم والد المتوفى أيمن السيد هندي (52 سنة) صاحب مستودع أسمنت، وشقيقة المتوفى ولاء أيمن، ربه منزل، كلا من رأفت أحمد الصاوي عبد العظيم، مبيض محارة، وأشقائه "يحيي ومجدي وحسام" ووالدتهم صباح عبدالحليم، ونجل الأول "إسماعيل رأفت أحمد الصاوي "المتهم الرئيسي"، بقتل ابنهم، لقيام الأخير "إسماعيل" بمعاكسة شقيقه المتوفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2620 إدارى القسم، وتمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة عدا الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بإرشادهم السلاح المستخدم في الواقعة.