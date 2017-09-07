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منتقبة تدعي معاكستها.. حيلة جديدة للسرقة بالإكراه في القطامية

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مصراوي Masrawy

منتقبة تدعي معاكستها.. حيلة جديدة للسرقة بالإكراه في القطامية

02:31 م الخميس 07 سبتمبر 2017

منتقبة تدعي معاكستها.. حيلة جديدة للسرقة بالإكراه في القطامية

المتهمون

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، القبض على عصابة ابتدعت حيلة جديدة للسرقة بالاكراه، حيث ادعت سيدة منتقبة قيام سائق تاكسي بمعاكستها فاعتدى نجلها وصديقه عليه وسرقا سيارته ومتعلقاته.

التفاصيل بدأت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة القطامية، من ياسر محمد إمام أحمد، 44 سنة سائق تاكسي ومقيم 82 شارع إبراهيم إمام من شارع ناهيا ـ بولاق الدكرور جيزة بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بشارع الرشاح ـ بولاق الدكرور جيزة استوقفته سيدة منتقبة وبصحبتها شخصان وطفلتين "أدلي بأوصافهم" وطلبوا منه توصيلهم للقطامية وعقب وصولهم إلى منطقة مرور القطامية " طريق العين السخنة القديم ادعت السيدة بقيامه بمعاكستها فقام أحد مرافقيها وكان يجلس خلفه بخنقه بحزام وأجبروه على النزول من السيارة واستولوا عليها وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "نجوى.ع"، 33 سنة، ربة منزل، ونجلها "باسم.خ"، 16 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية سرقة حلوان، و"عبد الرحمن.ع"، 19 سنة، سائق توك توك صديق نجلها.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطهم وبحوزة الثالث الهاتف المحمول المسروق.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المستولى عليها بمحيط منزلهم.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويعكف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، على تطوير مناقشتهم للتوصل إلى ما ارتكبوه من أخري.

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