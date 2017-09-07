ممثلة أمريكية تعترف بقصة حب مع الأمير هاري

كتب- مصراوي:

قالت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل صديقة الأمير هاري إنهما يعيشان قصة حب وسعيدان معا. وتعد هذه أول تصريحات لها عن علاقتها بالأمير البريطاني منذ ارتباطهما في العام الماضي.

وقالت ماركل في حديث لمجلة فانيتي فير نشرته وكالة رويترز إن علاقتها بالأمير، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، بدأت في يوليو من العام الماضي بعد أن التقت به عن طريق أصدقاء.

وقالت ماركل للمجلة "نحن مرتبطان.. نحن في حالة حب. أنا على ثقة من أننا في وقت ما سنقدم نفسينا وستكون لدينا قصص نرويها لكنني أتمنى أن يتفهم الناس أن هذا وقتنا نحن.. هذا من أجلنا. ما يجعل الأمر مميزا إنه لنا فقط. لكننا سعداء. على المستوى الشخصي. أنا أعيش قصة حب عظيمة“.

وأُعلنت علاقة الأمير هاري (32 سنة) ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة ديانا في نوفمبر الماضي عندما أصدر الأمير تحذيرا نادرا من نوعه لوسائل الإعلام بأن تترك صديقته البالغة من العمر 36 سنة وأسرتها في سلام فيما يعكس معاركه الشخصية مع الصحافة".

وكانت صور التقطت له وهو يتشاجر مع مصورين خارج ملهى ليلي في لندن. وفي عام 2012 التقطت له صور وهو يحتفل عاريا ويلعب البلياردو في غرفة خاصة في لاس فيجاس.

وردت ماركل، وهي مطلقة اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني (سوتس)، على سؤال عن كيف تعاملت مع تدخلات الصحافة قائلة "يمكنني القول في نهاية المطاف إن الأمر بسيط. نحن شخصان نشعر بسعادة حقيقية وفي حالة حب".

وأضافت "كنا نتواعد بهدوء على مدى 6 أشهر قبل أن يُنشر الخبر وكنت أعمل خلال هذه الفترة ولم يتغير شيء سوى تصور الناس