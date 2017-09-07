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جورج كلوني وأمل علم الدين: لا نريد إنجاب مزيد من الأطفال

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مصراوي Masrawy

جورج كلوني وأمل علم الدين: لا نريد إنجاب مزيد من الأطفال

02:41 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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كتب- مصراوي:

بعد أن رحب النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين بطفليهما التوأمين في وقت سابق هذا العام وأتقنا مهارة تغيير الحفاضات يقول الممثل وزوجته المحامية الحقوقية إنهما لا يطمحان في إنجاب المزيد من الأطفال.

ونقلت وكالة رويترز عن كلوني (56 سنة) حديثه خلال مقابلة مع مجلة ذا هوليوود ريبورتر، عن كيفية تحوله إلى شخص يتقن تغيير الحفاضات، والضغوط التي يعاني منها بعد أن أصبح أبا للمرة الأولى للتوأم ألكسندر وإيلا اللذين ولدا في لندن في يونيو الماضي.

وعندما سأل المراسل زوجته أمل عما إذا كانت تريد إنجاب المزيد من الأطفال هزت رأسها بالنفي.

وقالت "عمري 39 سنة. أنجبتهما بالفعل في وقت متأخر".

ويقول كلوني عن الأبوة "أول شيء تفكر فيه هو: أتمنى ألا أفسد الأمر".

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مصراوي Masrawy

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